TAQUARI Notícia da edição impressa de 26/09/2019. Alterada em 26/09 às 03h00min Nova unidade de saúde do município é inaugurada com expectativa da população

Dezenas de moradores da comunidade de Amoras e da região participaram, junto com representantes da prefeitura, da cerimônia de inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) da localidade. Batizado de Osmarino Alves de Jesus, o espaço de mais de 300 metros quadrados levará atendimento para mais perto do interior de Taquari.

Equipamentos de ponta, mais uma equipe completa - composta por médico, enfermeiras, dentista, técnicas e servidores - está inteiramente à disposição dos taquarienses que residem em pontos mais afastados da cidade, em projeto viabilizado com apoio de emendas parlamentares (cerca de R$ 500 mil) vindas de Brasília.

Em seu discurso, o prefeito Emanuel Hassen de Jesus salientou o momento único e especial que Taquari está vivendo. "É o terceiro posto de saúde que inauguramos. E vamos para o quarto, que será erguido na Leo Alvim Faller. Além disso, duplicamos todos os outros no município. Nunca na história de Taquari houve um investimento tão grande, não só na saúde, mas em qualquer área. Tudo isso é reflexo do que planejamos no início de nossa gestão. Nada foi em vão. Enquanto o governo do Estado nos deve mais de R$ 1 milhão em repasses, nós corremos atrás", sublinhou o chefe do Executivo.