Projeto expande cultura da doação de órgãos na região e aumenta transplantes

A Fundação Ecarta, que trabalha na conscientização acerca da doação de órgãos, decidiu expandir o projeto Cultura Doadora para o Vale do Caí, região distante em torno de 60 quilômetros de Porto Alegre, no final de 2017. A principal motivação da entidade foi quando descobriu o índice de negativa familiar nesta área do Estado. O primeiro passo foi formar a rede de parceiros - o Hospital Montenegro que atende na sua totalidade através do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido pela Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas (Oase), o jornal Ibiá e a Fundação Municipal de Artes de Montenegro (Fundarte) - e promover atividades para levar informações sobre todo o processo: da doação de órgãos ao transplante, com enfoque também para o avanço da ciência nesta área.

Neste processo, o projeto contou com a atuação da médica nefrologista Tatiana Michelon, do Hospital Montenegro, que viu no projeto de doação de órgãos a possibilidade de transformar a realidade no Vale do Caí."O medo é constituído fundamentalmente pela falta de informação", atesta Marcos Fuhr, presidente da Fundação Ecarta. "A partir do momento que as pessoas entendem o processo, se abrem para a possibilidade de se tornarem doadores", completa.

De acordo com coordenadora do projeto, Glaci Borges, o Cultura Doadora se consolida como um projeto consistente, permanente e de parcerias engajadas. "A Fundação Ecarta manterá o projeto no Vale do Caí, assim como pretende ampliá-lo para outras regiões. É uma cultura que salva vidas", ressalta. De janeiro de 2018 a setembro de 2019, foram captados 28 órgãos, em Montenegro, maior cidade do Vale do Caí, e 17 transplantes foram efetivados. Todo o trabalho é realizado com o apoio voluntário de médicos, enfermeiros, assistentes sociais e demais profissionais da saúde atuantes na área de transplantes, além de pessoas que estão na lista de espera, pessoas transplantadas e famílias doadoras. O projeto percorre de comunidades rurais a ambientes corporativos, com ênfase na rede escolar e nos centros de saúde dos municípios que compõem a região