Prefeitura inaugura unidade de saúde nesta quinta-feira

Será inaugurada e entregue a comunidade, nesta quinta-feira, a nova Unidade de Saúde da Várzea do Padre, em Osório. O local, uma antiga reivindicação da localidade, vem ao encontro à prerrogativa do Executivo de fortalecer e qualificar os serviços da atenção básica no município. No unidade, segundo informa o secretário de Saúde, Emerson Magni, a população poderá acessar o atendimento médico, de enfermagem, realizar curativos, marcar exames, aferir a pressão, fazer testes rápidos e vacinação. A nova área será usada também para prática de ações preventivas e educacionais em saúde. "Fortalecer o atendimento para melhorar o cuidado ofertado à população é a nossa missão. Estamos ampliando nossas unidades e investindo na contratação de novos profissionais, médicos e de enfermagem. Com isso, daremos um atendimento de qualidade aos osorienses", declarou Magni.