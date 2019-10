Município poderá fazer PPP para instalação de lixeiras

O projeto de lei, de autoria do vereador Nadim Harfouche, que autoriza o município de Viamão, através de parceria público-privada, a implantar e a colocar lixeiras em todas as paradas de ônibus com ou sem abrigo, foi aprovado em sessão na Câmara Municipal de Viamão. O texto prevê que o Poder Executivo poderá estabelecer convênio para a colocação de lixeiras com a participação da iniciativa privada, a qual arcará com os custos de instalação e manutenção das mesmas mediante a compensação por propaganda publicitária nas respectivas lixeiras. "Esta proposição objetiva melhorar as condições das vias públicas urbanas quanto ao aspecto de limpeza, melhorando o visual da cidade", diz o autor da lei, que será apreciada pelo Executivo.