Prefeitura prevê déficit de R$ 62,9 milhões para 2020

Nesta segunda-feira, a prefeitura de Pelotas irá protocolar na Câmara Municipal o projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2020, com a previsão da receita e fixação da despesa do ano que vem. A estimativa é de que a receita de 2020 seja de R$ 1,209 bilhão e a despesa, do mesmo período, some R$ 1,272 bilhão, o que atesta a situação de deficit do Executivo.

A secretaria municipal da Fazenda (SMF) destaca que esse orçamento é mais realista, uma vez que considera o deficit previdenciário - algo que não ocorria até agora. A diferença entre a receita e a despesa, de aproximadamente R$ 62,9 milhões, conforme os profissionais da SMF, é referente ao aporte de recursos, repassado ao Regime Próprio da Previdência Social, para custear o plano financeiro dos servidores públicos municipais aposentados e pensionistas.