Venda de alimentos durante a Oktoberfest ajuda entidades locais a obter recursos

O pblico que for visitar e se divertir na 32 Oktoberfest de Igrejinha, de 18 a 27 do prximo ms, no precisa se preocupar com opes gastronmicas. Durante os dez dias de festa, o Parque de Eventos Almiro Grings oferecer mais de 35 espaos comercializando opes que vo de comidas tpicas alems aos tradicionais lanches rpidos.

As casinhas de alimentao so espaos destinados pela Associao de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest) a entidades regionais - escolas, ONGs, associaes - que so responsveis por todo o preparo e comercializao dos lanches durante evento. Alm de no pagarem nada para ocuparemos espaos,o lucro obtido com a venda fica 100% comentidade,que normalmente emprega a quantia na manuteno e melhoria de cada entidade.

Presente na Oktober desde 2004, a Associao dos Reis do Kerb (Arekerb) j ampliou, reformou e mantm sua sede, na localidade de Nova Aurora, com a venda de bolinhos de batata. Tambm utiliza o dinheiro em viagens e excurses, onde seus associados divulgam e valorizam a tradio germnica em festas tpicas, realizadas no Rio Grande do Sul e outros estados. "Sem a verba da Oktober no teramos como manter a Arekerb e seguir com o trabalho de valorizao e preservao da cultura", afirma a coordenadora de projetos sociais, Leonida Konrath, esposa de Paulo Konrath, presidente da Associao.

A Escola Infantil Almiro Grings outra instituio presente na festa h muitos anos, e emprega o valor obtido - com a venda de batata frita - na compra de equipamentos e melhorias estruturais. "J adquirimos aparelhos split, impressoras, mveis para salas de aula, brinquedos para a pracinha. Fazemos o dinheiro render durante todo o ano. O objetivo agora a compra de notebooks, e preparar uma sala de amamentao, pois atendemos crianas muito pequenas", revela a diretora Nelsi Rosane Wallauer de Mello.