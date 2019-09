Fim de semana terá passeio no maior balão de ar do Estado

Quem pretende se deslocar até Bento Gonçalves já pode adicionar mais um passeio na agenda. Além dos tradicionais passeios no Parque Cultural Epopeia Italiana e Maria Fumaça, quem passar pela região poderá ter uma vista diferenciada através de passeios de balão. A bordo do maior balão de ar quente do Rio Grande do Sul, o passageiro tem a oportunidade de ver de cima as encantadoras paisagens da região. Com duração média de 40 minutos, o voo é realizado com toda a segurança de uma equipe especializada e piloto certificado, incluindo apoio de equipe terrestre. As decolagens acontecem preferencialmente da vinícola Miolo. Já o pouso ganha uma emoção a mais com um brinde de espumante. Os passageiros recebem ainda, três fotos digitais tiradas ao longo do passeio como lembrança da experiência. Os primeiros voos acontecem no próximo final de semana, 28 e 29 de setembro, em dois horários: às 6h e às 16h. Cada decolagem possui um número máximo de 8 passageiros.