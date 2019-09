Evento de corrida terá provas de 5 e 10km

Os amantes da corrida de rua já podem intensificar os treinos na preparação para a prova mais tradicional e aguardada da região metropolitana: a ParkShopping Run. A prova será realizada no dia 20 de outubro, a partir das 8h30 e tem trajetos de 5 e 10 quilômetros. Neste ano, a novidade fica por conta da categoria inclusiva para pessoas com deficiência (PcD). Todos que completarem a atividade na duração máxima de 1h15min receberão medalha e os três primeiros de cada categoria de idade receberão medalhões. As inscrições para o evento ficam abertas até o dia 13 de outubro, ou até o limite de 1.200 participantes ser atingido.