Festimel retorna e propõe debate sobre a apicultura no RS

Após mais de uma década ausente do calendário de eventos de Balneário Pinhal, a Feira do Mel e do Doce (Festimel) retorna neste ano com uma programação renovada e com foco nos apicultores. Do dia 4 até 13 de outubro, o município do Litoral Norte sediará diversos encontros para tratar da produção, qualificação dos produtores e exaltar as novas técnicas de extração do doce, cujo o qual o Estado é o maior produtor do Brasil.

No evento, serão debatidas as ameaças e oportunidades da apicultura. Além dos agrotóxicos, que é a ameaça global, também estarão em discussão as questões sanitárias, apicultura migratória, os serviços ambientais, de polinização, as novidades do setor e a diversificação da produção do mel, pólen, cera e própolis. Na oportunidade também será realizada reunião da Câmara Setorial do Mel, que é vinculada à secretaria estadual da Agricultura e define a política apícola do estado. Um dos pleitos do setor é a instituição de uma Rota do Mel do Litoral, a exemplo das que já existem no Pampa Gaúcho e nos Campos de Cima da Serra.

Segundo a prefeita de Balneário Pinhal, Márcia Tedesco, em visita ao Jornal Cidades, o retorno da Festimel é importante para exaltar a potencialidade do município, que leva cerca de 30 toneladas ao ano para diversas regiões do País. Ela ressalta, ainda, que o Rio Grande do Sul tem levado pouco crédito sobre a produção, visto que muitos estados compram o produto in natura, ou seja, diretamente do produtor e acabam revendendo em outras localidades. "Temos que valorizar o que é nosso. Somos os maiores produtores de mel do Brasil e não somos reconhecidos por isso. O Festimel e os eventos paralelos à festa também ajudarão a exaltarmos nossa competência", afirmou. O Rio Grande do Sul é líder nacional na produção de mel: 8.500 toneladas/ano, com um total de 37.000 apicultores em 484 mil propriedades.

Para ela, um dos principais pontos para obter esse resultado é a capacitação dos apicultores. No município, 25 famílias encabeçam a produção. Ela lembra que a primeira edição, promovida em 1998, tinha como característica a pouca qualificação e organização desses profissionais. "Desde então, foi criada uma associação e eles passaram a articular ações, buscar e trocar conhecimentos e, hoje, a situação é bem diferente", pontou. Uma das preocupações é com a mortalidade de abelhas, que foram listadas em risco de extinção por um órgão ambiental dos Estados Unidos. Uma das causas é o uso abusivo de agrotóxicos, sobretudo em lavouras de soja.

Em uma área de 6 mil metros, o 5º Festimel ainda contará com exposição de produtos apícolas, da agricultura familiar, artesanato e praça de alimentação, além de dois palcos para apresentações artísticas. A programação cultural do 5º Festimel contará com atrações especiais para atender ao público de todas as idades. Haverá oficinais, shows nacionais, encontro de motociclistas e a final do concurso para escolher o melhor mel do RS. Oss horários podem ser conferidos no site oficial do evento.