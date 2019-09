EMPREGO Notícia da edição impressa de 25/09/2019. Alterada em 24/09 às 18h50min Construtora MRV está com mais de 140 vagas de emprego abertas em cidades do Interior

A MRV está com vagas de emprego abertas para obras de seis cidades do estado. Ao todo, 143 postos de trabalho devem ser preenchidos nos próximos dias. Os cargos ofertados são para servente, bloqueiro, encanador, gesseiro, mestre de obras, montador de formas, pedreiro, pintor, ceramista, eletricista, ferreiro e carpinteiro.

Porto Alegre é a cidade com mais vagas abertas, somando 65 oportunidades, seguida de Caxias do Sul, com 52 empregos disponíveis. Em São Leopoldo são 16 postos de trabalho abertos, enquanto em Gravataí são 4. Em Canoas, a empresa tem 2 ofertas de emprego disponíveis e em Sapucaia do Sul tem 4 oportunidades. As seleções serão realizadas nos canteiros de obras da MRV em datas e horários específicos e os candidatos interessados devem comparecer munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. As vagas também são destinadas às pessoas com deficiência.

Na quarta-feira, em Sapucaia do Sul, ocorre a seleção para gesseiro, a partir das 9h. Interessados devem comparecer até a obra, localizada na avenida Justino Camboim, 1049, bairro Camboim. Já em Canoas, a seleção para encanador do Porto Itália no mesmo horário na obra, na rua 01, 196, bairro Estância Velha. Às 10h, em São Leopoldo, será aberta a seleção para encanador, gesseiro, pedreiro e pintor do Porto Garibaldi na rua Odilo Aloysio Dauth, n° 305, bairro Feitoria.

Já na quinta-feira, é a vez de Gravataí, onde a a seleção para pintor do Porto General Canabarro ocorre a partir das 13h30min. Interessados devem comparecer à obra, na rua 9 de Julho, n° 412, bairro São Luiz. Em Caxias do Sul, há 52 vagas abertas. A seleção ocorre na quinta-feira, das 13h às 16h. Interessados devem comparecer à rua Santo Dal Fovo, 237, bairro Panazzolo.