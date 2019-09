Novas unidades de Saúde da Família são inauguradas em dois bairros da cidade

Atendimento noturno, serviços com psiquiatra, assistente social e nutricionista, além de mais profissionais de saúde. Em resumo, são esses os benefícios que os bairros Estância Velha e Olaria irão ganhar através das Clínicas de Saúde da Família Estância Velha e São Vicente, inauguradas na segunda-feira. Os canoenses passarão a ter um novo conceito em saúde, que vai unir atenção básica e pronto-atendimento em um único lugar.

Nos locais, os cidadãos de Canoas terão consultas clínicas e odontológicas, curativos, atendimentos ambulatoriais, exames, grupos de educação em saúde, vacinação, testes rápidos, psicólogo, assistente social, nutricionista, distribuição de medicamentos e marcação de consultas. Os agendamentos serão diários e a equipe atenderá as pessoas que chegarem no local. Ambas terão horário de atendimento estendido, das 8h às 20h.

O prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato destacou que a iniciativa é um sonho antigo das comunidades e que, a partir dos esforços da atual gestão, virou realidade. "As Clínicas de Saúde da Família eram desejos fomentados há anos nesses bairros. É um momento histórico e que abre uma nova era na atenção em saúde na cidade", disse.

As duas clínicas recém-inauguradas irão triplicar os números de equipes de Saúde da Família. Atualmente, cada uma das unidades conta com uma equipe e passarão a ter três. As unidades poderão atender mais 15 mil pacientes por mês, o que fará com que a qualidade da saúde da população, que procura os serviços de atenção básica para prevenção de doenças, melhore amplamente.

Além disso, as unidades também terão, cada uma, Equipe de Saúde Bucal, que conta com dentistas e técnicos. Todos esses novos serviços e possibilidades de promoção de saúde se somam aos novos horários de atendimento, com turno estendido todos os dias. Com as Clínicas de Saúde da Família, pessoas que trabalham durante o dia e, hoje, não podem ter acesso às unidades de saúde, terão atendimento noturno