Tramontina celebra aniversário da cidade, que completa 60 nesta quarta

Nessa quarta-feira, a cidade de Carlos Barbosa comemora 60 anos. Para celebrar a cidade, a Tramontina prestou homenagem em evento no Centro Educacional Ivo Tramontina, o presidente da marca, Clovis Tramontina, entregou uma árvore de metal para o prefeito da cidade, Evandro Zibetti. A árvore concretiza o conceito do evento: raízes no passado, frutos para o futuro, e simboliza a relação da marca com a cidade e seu povo, materializando o sentimento de passado, presente e futuro. Após a homenagem, houve um ato simbólico de plantio da 60ª muda de Ipê. No decorrer desse segundo semestre, a marca também vai realizar ação de plantio com as crianças do Centro Educativo Crescer. As mudas de Ipês amarelos, roxos e brancos serão plantadas no Parque Leandro Guerra, ao lado do Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, ginásio da ACBF, como um presente para a cidade.