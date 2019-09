Incentivos concedidos para empresas de área industrial somam R$ 3 milhões

O programa Venâncio Sem Fronteiras tem como meta impulsionar a economia da cidade com medidas para novas empresas e também para as já instaladas. A prefeitura trabalha no fomento do parque industrial local que, desde 2017, injetou mais de R$ 3 milhões em incentivos em 13 empresas que decidiram de instalar novas unidades no local.

Os incentivos são em forma de doações de lotes, auxílios financeiros, aluguéis, isenção de impostos e serviços. Os auxílios necessitam de cumprimento de metas que ficam estabelecidas em carta de intenções, como geração de empregos e novos investimentos industriais. O agronegócio foi um dos que mais recebeu incentivos, com R$ 835 mil oriundos de três novas empresas que se instalaram no município.

Algumas destas demandas, conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Nilson Lehmen, devem ser aprovadas as permutas de áreas públicas por imóveis destinados pela iniciativa privada. O objetivo deste projeto de origem do Executivo é de repassar três imóveis: Um no bairro Bela Vista com área de 1.540,52 metros quadrados, avaliado em R$ 157 mil e outros dois no bairro Aviação sendo um com área de 1.098,31 metros quadrados, avaliado em R$ 240 mil e outro com área de 959,68 metros quadrados, avaliado em R$ 200 mil. Os três terrenos serão repassados para duas empresas. Como contrapartida, elas destinarão ao município imóveis. Juntos os bens repassados para o município somam R$ 580 mil.

De acordo com Lehmen, a tratativa inovadora garantirá auxílio para aquelas empresas que busca áreas para expansão. A permuta de área é um novo jeito de garantir apoio e incentivo ao empresário ampliar a produção. "É um novo jeito de desenvolver a nossa cidade, trocando algumas áreas por outras que possuem interesse industrial, garantindo assim apoio para empresas que querem ampliar e garantindo maior faturamento e empregos", salienta o secretário.