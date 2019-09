Município receberá mais R$ 1,5 milhão para investir em iluminação

Duas semanas depois de iniciarem os trabalhos de instalação de 150 luminárias de LED em quatro vias urbanas centrais de Estrela, o governo local recebeu outra grande notícia para ação ainda maior na área de iluminação urbana. O município foi um dos únicos aprovados e contemplados no Estado com verba destinada para projetos de iluminação. O valor, superior a R$ 1,5 milhão, a fundo perdido, permitirá a colocação de mais de 1,1 mil luminárias LED, abrangendo outras 60 vias públicas ou mais além das que agora são beneficiadas. A execução, a cargo da CPFL, tem prazo previsto de 12 meses para sua execução completa.

A iniciativa beneficiará ruas centrais e outras importantes vias de bairros e setores da cidade, como as de maior movimentação e os próximos a pontos turísticos e serviços públicos. "É mais um grande passo no sentido de deixarmos a cidade mais bonita, mais segura à noite, seja para pedestres, motoristas, moradores, comerciantes, e há também a questão da sustentabilidade, já que este tipo de iluminação significa uma considerável economia", destaca o prefeito Rafael Mallmann.

Ao todo, nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, onde a CPFL tem atuação, foram 146 projetos recebidos pela companhia, totalizando mais de R$ 139 milhões para investimentos em áreas comerciais, públicas industriais, residenciais e de iluminação pública. Destes, 39 foram aprovados, em valores superiores a R$ 44 milhões, sendo que 15 destes projetos ficaram para a área da RGE Sul. Entre os valores destinados, Estrela receberá o maior recurso (R$ 1,5 milhão) junto de outras três propostas, sendo duas comerciais. O município de Nonoai foi o outro escolhido no que se refere à iluminação pública.

O coordenador do Gabinete do Executivo, Jorge Both, é quem esteve à frente da proposta. Foi ele que também comandou o projeto que já está em execução, e já traz a instalação 150 luminárias e lâmpadas de Led na avenida Rio Branco, principal via de entrada e saída da cidade, e nas ruas Coronel Müssnich, Bruno Schwertner e inicialmente parte da Julio de Castilhos. O recurso é de R$ 334,3 mil e gerará uma economia de mais de 45% no consumo destes pontos. "Vamos agora calcular essa mesma margem, no mínimo, em uma dimensão muito maior, esta superior a 1,1 mil pontos. Será um avanço incrível em várias outras áreas, como para o visual da cidade e segurança de todos", afirma.