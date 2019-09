Programação da Feira do Livro é apresentada

A secretaria municipal de Turismo, Cultura e Esporte concluiu nesta semana a programação da 16ª edição da Feira do Livro de Candelária, que irá acontecer no período entre 26 a 30 de novembro deste ano. Um dos destaques desta edição, de acordo com o secretário municipal de Turismo, Cultura e Esporte, Jorge Mallmann, é o 1º Concurso de Poesia Estudantil, que será divulgado nas escolas do município nos próximos dias, juntamente com o Festival da Canção Estudantil. A realização do concurso de poesia inspirou a escolha do poeta Gujo Teixeira como patrono da feira. Gujo possui mais de 100 premiações em festivais e soma 500 composições de sua autoria gravadas. As inscrições serão gratuitas e abertas para todos os alunos regularmente matriculados em uma escola do município, com idade limite de 18 anos. Cada aluno poderá inscrever apenas uma poesia, apresentando um texto inédito de sua autoria. O tema será de livre escolha do estudante.