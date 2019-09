Estação ferroviária no bairro São Perdo passa por reforma e irá agregar atividades

No dia 20 de setembro, data em que o Rio Grande do Sul comemorou os 184 anos da Revolução Farroupilha, Santo Ângelo ganhou um novo e moderno espaço de cultura, turismo e lazer com a inauguração das obras de modernização da Estação Ferroviária do bairro São Pedro. Foi anunciado um grande projeto para a área de 6,5 hectares, que também foi marcado pela abertura do roteiro turístico "Trem das Missões - Um reponte pelas etnias".

As manifestações das autoridades foram no sentido de envolver a população na ocupação do espaço e destacando a amplitude do projeto para a área que, segundo Osmar Veronese, prevê a construção de um complexo no entorno da estação com áreas de lazer e de cultura. "Temos muitos sonhos para este espaço. Sonhos que serão alcançados se fortalecida a parceria com esta comunidade. Há muitas idéias para a recuperação deste espaço", declarou o procurador da República.

Segundo Veronese, além da restauração do outro prédio que funcionava antigamente como área para carga e descarga, a instalação de uma horta comunitária, pista de caminhada, de um salão comunitário para cursos da Associação de Entidades Tradicionalistas de Santo Ângelo e a implantação do passeio de trem de forma permanente estão entre os projetos que devem andar. "Estamos buscando recursos com o envolvimento do poder público, de associações, da iniciativa privada e da comunidade. Com muito trabalho, com muito planejamento vamos disponibilizar o uso deste espaço, que é um bem público, para a comunidade", concluiu o procurador da República.

Foram investidos R$ 100 mil nesta primeira etapa de revitalização do espaço, com recursos do Ministério Público Federal. A Rio Grande Energia (RGE) participou das obras com a instalação do sistema de iluminação.