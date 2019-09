Horto Municipal passará por ampliação com foco nas flores

Um trabalho minucioso que requer muito cuidado e dedicação. Assim é a rotina da equipe do Horto Municipal Oscar Knorr. Durante todo o ano, eles trabalham incansavelmente para manter a cidade sempre abastecida de flores, e, com a chegada da primavera, o ritmo fica ainda mais intenso. A meta da secretaria é distribuir 240 mil mudas de flores nos mais de 10 mil metros quadrados de canteiros, entre avenidas, praças, rótulas e diversos espaços da administração pública municipal.

Entendendo a importância do trabalho desenvolvido pelo horto, a prefeitura de Gramado está investindo na construção de um novo espaço para flores. "Temos flores maravilhosas, cuidadas com esmero e com carinho. Vejo o servidor público jardineiro aqui de Gramado como uma autoridade. Ele cuida das flores como se fossem seus filhos. Por isso, estamos investindo no novo horto para que tenha um processo de produção de mudas de flores destinadas aos sanitários, ruas e serviços administrativos", afirmou o prefeito João Alfredo Bertolucci. A edificação, de 747 metros quadrados, tem investimento orçado em R$ 1,3 milhão e entrega prevista para fevereiro.

Antes de embelezar as ruas da cidade, as mudas são semeadas, cultivadas e germinadas no horto para que, depois, possam estar aptas a serem distribuídas. Para o secretário da Agricultura, Alexandre Meneguzzo, o trabalho desenvolvido pelo horto tem um papel relevante na vida da comunidade e dos turistas que visitam a cidade. "Se são 6 milhões de turistas que vêm por ano nos visitar, boa parte da imagem que eles levam nos olhos, elas vêm da bela impressão que eles têm com as flores que os nossos jardineiros se dedicam. O trabalho realizado aqui reflete nos moradores e nessas 6 milhões de pessoas que nos visitam", ressaltou Meneguzzo.

"O horto trabalha com dois planos ao mesmo tempo: primavera-verão e outono-inverno, mas os dois se cruzam no decorrer dos meses e do ano. Fazemos uma troca sistemática das flores para que a cidade não perceba os canteiros vazios. Então existe uma sincronia de plantio para dar esse efeito bonito na cidade. Sempre há uma reposição de plantas", explicou Márcio Pottratz, coordenador do horto.