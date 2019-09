Evento debate novas diretrizes do ensino médio

O Teatro Univates recebe, nesta quarta-feira, a sessão plenária do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul e a audiência pública sobre o Novo Ensino Médio. Participam dos eventos representantes de escolas das redes estadual e particular do Vale do Taquari, além de gestores de escolas municipais, estudantes de licenciatura, membros de conselhos municipais de educação e demais interessados. Os eventos são gratuitos e abertos à comunidade. Na parte da manhã, serão encaminhadas as ações realizadas pelo conselho, por meio de votação. Segundo Edi Fassini, que organiza o evento, é dessa forma que são decididos, por exemplo, quais escolas serão fechadas, quais serão instaladas e os novos cursos oferecidos. "É um momento realmente de escuta, no qual diretores de escolas e professores podem sanar suas dúvidas diretamente com os conselheiros", explica a organizadora. À tarde, será debatido o currículo do ensino médio.