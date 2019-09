SANTA CRUZ DO SUL Notcia da edio impressa de 23/09/2019. Alterada em 25/09 s 03h00min Comitivas apresentam iniciativas com plantas medicinais para tratamento

Comitivas dos municpios gachos de Turuu e Gramado compartilharam suas experincias com o uso das plantas medicinais na sade pblica, durante a 13 reunio Tcnica Estadual sobre Plantas Bioativas que aconteceu no Auditrio Central da Universidade de Santa Cruz do Sul. O evento serviu para conhecer melhor os projetos realizados nas cidades e buscar novas formas de utilizao das plantas.

No primeiro relato, a farmacutica Caroline Velloso e os engenheiros-agrnomos Eduardo Souto Mayor e Janana da Rosa, todos da Empresa de Assistncia Tcnica e Extenso Rural (Emater), e a agricultora familiar e integrante da Organizao de Controle Social (OCS) Orgnico Vida, Vernica Tuchenhagen, relataram as aes desenvolvidas no municpio de Turuu. Segundo o grupo, o projeto teve como referncia a Poltica Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterpicos, do Ministrio da Sade, que culminou na implantao de uma farmcia viva, na qual possvel cultivar as espcies e disponibilizar as plantas medicinais secas. "Olhamos a realidade do municpio, suas agroindstrias e a agricultura familiar, e elaboramos um projeto municipal. necessrio nos adequar viabilidade do projeto e ao que possvel fazer na realidade local", ressaltou Souto Mayor.

Para tanto, foi elaborado o perfil epidemiolgico com base nos registros mdicos da populao de Turuu no ano de 2015. Entre as diversas aes desenvolvidas, foi realizada a capacitao da farmacutica da Unidade Bsica de Sade e das agentes de sade, e mobilizados agricultores para a produo, dias de campo, entre outras atividades. Foram selecionadas sete plantas medicinais para dar incio ao trabalho, sendo trs voltadas ao aparelho digestivo (espinheira-santa, carqueja e alcachofra), duas para o sistema nervoso central (maracuj e camomila) e duas para o aparelho respiratrio (hortel e guaco).

Em seguida, as aes desenvolvidas no municpio de Gramado, na Serra Gacha, foram apresentadas.Essas iniciativas permitiram a criao da Poltica Intersetorial de Plantas Medicinais e de Medicamentos Fitoterpicos em 2012. Em Gramado, as plantas medicinais so cultivadas em uma rea de 0,9 hectare e uma estufa de 200 metros quadrados, rodeada de mata nativa que favorece a preservao das espcies. No total, so quatro hectares disponveis.