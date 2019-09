Nova unidade da Scapini Transportes deve começar a operar ainda neste ano

Com investimento de R$ 25 milhões, a Scapini Transportes Nacionais e Internacionais deve iniciar as operações da nova unidade de Estrela até o final deste ano. O Centro de Operações Interligadas, localizado na BR-386, vai concentrar, entre outros, setores como logística, monitoramento, manutenção, armazenagem e picking (separação dos pedidos dos clientes).

Conforme o diretor Lucas Scapini, em um primeiro momento, serão gerados de 100 a 150 empregos diretos, número que pode chegar a 230. A expectativa, segundo ele, é um faturamento de R$ 1,3 milhão mensais somente em armazenagem. O secretário do Planejamento e Desenvolvimento Econômico (Seplade), Paulo Finck, e o diretor, Guilherme Engster, visitaram a unidade em construção. Os representantes do Executivo foram informados sobre o projeto, que deve ficar pronto no final do ano. O pavilhão principal possui 6 mil metros quadrados e está sendo adequado para que a empresa possa iniciar as operações. Na área externa e no acesso também estão previstas melhorias.

Atualmente, a Scapini possui 18 unidades de operações. Além do Rio Grande do Sul, possui filiais nos estados da Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Pernambuco, além de duas internacionais, em Buenos Aires, na Argentina; e em Montevidéu, no Uruguai. Para o secretário Finck, é atraindo investimentos desse potencial que Estrela vem se destacando como "pulmão industrial" e desenvolvimento no Vale do Taquari.

Ele lembra que já tramita na Câmara de Vereadores um projeto de lei pelo qual a prefeitura solicita autorização para doar uma área de terras à empresa Vital Indústria de Produtos para Nutrição Animal, do Grupo Faros, que atua na fabricação de alimentos para animais. Com isso, pretende instalar uma fábrica no município para processamento de resíduos de abate. "E mais uma organização de grande potencial em retorno ao município", assinala o titular da pasta.