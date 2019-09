Trecho da RS-235 até Canela passará por recapeamento

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) começou, na quarta-feira, os serviços de recapeamento asfáltico da RS-235, no sentido Canela-Gramado, no trecho compreendido entre a rótula da Fiat e o Mirante do Belvedere. A previsão para a execução do recapeamento é de cinco dias. Em outra etapa, a obra será estendida até a rótula do Super Carros.

"Quando assumirmos a pasta, realizamos vistorias nas rodovias que compõem a malha viária de Gramado, constatando imperfeições como rachaduras, borrachudos, pontos de acúmulos de água e necessidade de melhoria na sinalização viária", destaca o secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana de Gramado, Luiz Quevedo. O secretário cita a participação do prefeito João Alfredo Bertolucci nas negociações e lembra que a recuperação asfáltica estrada já foi feita no sentido contrário. "Pedimos desculpas à comunidade gramadense pelos transtornos que possam surgir, mas o serviço é necessário, sob pena de, em breve, estarmos com a rodovia toda esburacada", afirma Quevedo.