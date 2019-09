Presidente da EGR irá disponibilizar R$ 12 milhões para melhorias em duas estradas

O presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), Urbano Schmitt esteve, em Venâncio Aires para junto ao prefeito Giovane Wickert visitar as principais demandas do município junto as rodovias RSC-287 e 453. Schmitt garantiu que a EGR iniciará nos próximos dias uma obra de manutenção da via que cruza por Venâncio ligando a região até a Rota do Sol, com investimento de mais de R$12 milhões para garantir melhorias.

O grupo que visitou os lugares também observou as lombadas da RSC-287 que ficam próximas da entrada principal do bairro Coronel Brito. Após a instalação da sinaleira no local, que foi feito pela prefeitura com o aval da EGR, os equipamentos já não são mais tão necessários e a solicitação é que os mesmos sejam deslocados para o trevo de acesso ao bairro Battisti, em direção ao município de Mato Leitão.

O presidente da EGR afirmou que a medida é importante, porém salientou que os equipamentos são licitados pelo Departamento de Estradas e Rodagens (Daer) e que a empresa fará o possível para auxiliar no pleito. Para que haja a troca de local, normalmente, é feito um estudo que leva até três anos para ver todas as questões de viabilidade, porém, conforme Schmitt, como é na mesma rodovia, com poucos quilômetros de diferença, pode ser que o Departamento consiga uma solução mais imediata para a troca.

Ainda sobre a RSC-287, Urbano Schmitt falou sobre o edital para a concessão dos 204,5 quilômetros que deverá ser publicado até o fim de outubro e a expectativa é realizar o leilão de concessão ainda em 2019. A proposta também é realizar o mesmo procedimento com a RSC-453 em um outro momento. Como a terceirização, haverá a implantação de cinco praças de pedágio para os próximos 30 anos Pelo cronograma do Estado, as obras emergenciais começarão no primeiro dia de concessão, já as de recuperação terão prazo de início no segundo ano e a duplicação iniciando a partir do terceiro ano de contrato.