Licitação do transporte público prevê investimento em ônibus elétricos

Foi lançado na quarta-feira o edital de licitação para a concessão do transporte público de Canoas. Em um ato no Paço Municipal, o prefeito Luiz Carlos Busato, reuniu-se com secretários e autoridades para a assinatura do documento. O edital, no formato de concorrência pública, tem prevista a seleção da empresa no dia 21 de outubro.

Segundo o prefeito Busato, a concessão garantirá que Canoas continue com a frota moderna e atualizada. "Estamos assegurando que os ônibus tenham wi-fi, acessibilidade e ar-condicionado, entre outras coisas. A prestação do serviço de forma sólida é nossa prioridade e a população percebe isso. Essa licitação foi planejada com bases técnicas, e por isso estamos seguros que estamos entregando qualidade com sustentabilidade para os canoenses. Estamos cumprindo o que prometemos", afirmou o prefeito.

Além disso, o prefeito Busato revelou que é planejado um investimento em ônibus elétricos. "Faremos uma proposta para que o recurso que a empresa vencedora da licitação deve depositar para o Fundo Municipal de Transportes vá para a aquisição de alguns ônibus elétricos. É uma forma de começarmos a ter uma frota realmente sustentável, sem custo de combustível fóssil, por exemplo", garante o prefeito.

A licitação obriga que a idade média dos veículos seja menor que a atual, e há exigência de que os ônibus sejam equipados com câmeras internas e externas, GPS e sistema de bilhetagem eletrônica. O secretário de Transporte e Mobilidade, Ademir Zanetti, O secretário de Transporte e Mobilidade, Ademir Zanetti, agradeceu o empenho dos responsáveis pelo lançamento do documento. "Técnicos e secretários se debruçaram sobre todos os pormenores do edital, para garantir que aconteça uma prestação de serviços como a população merece.

"Estamos trabalhando todos os dias para garantir que a mobilidade seja a melhor possível. É assim com a ação de asfaltamento de ruas, com o estudo de mobilidade e, hoje, com o lançamento do edital. Agora, as empresas interessadas podem ter ciência da documentação", lembra o secretário Canoas conta, atualmente, uma média mensal de 1 milhão de passageiros de ônibus coletivo, e 160 mil de seletivo.