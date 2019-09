Município inicia atividades da Semana Nacional de Trânsito

Conscientizar a sociedade sobre a importância de obedecer às leis, respeitar o espaço do próximo, seja ele pedestre ou motorista, para garantir a segurança de todos no trânsito. São com estes objetivos que ocorre a Semana Nacional do Trânsito, com a abertura oficial da campanha em Novo Hamburgo marcada para esta quarta-feira, às 13h, no Calçadão Osvaldo Cruz. Neste primeiro dia, haverá a realização de uma blitz educativa com os alunos da Instituição Evangélica de Novo Hamburgo (IENH) e a entrega de materiais alusivos para os pais e responsáveis. Ainda, estão previstas na programação da Semana de Trânsito a realização de blitzes educativas, palestras, ações com materiais educativos, como minipista, simulação de acidente e bike day na cidade.