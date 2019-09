Sopão atende mais de 1,6 pessoas carentes do município

Um dos mais belos projetos sociais do município de Candelária, o Sopão do Carinho vem, desde junho, trazendo alento a famílias em vulnerabilidade que tem no sopão muitas vezes a única refeição do dia. Quatro locais foram contemplados com o projeto (bairros Ewaldo Prass, Marilene e Princesa, e também a rua Amândio Silva) que tiveram um forma mais nutritiva de incrementar carências alimentares nutricionais, além de combater o frio intenso do inverno, e ainda e especialmente, levar um pouco de carinho as famílias necessitadas. Foram distribuídos 1.515 recipientes/panelas de sopa, que beneficiaram cerca de 1620 pessoas. O projeto teve como parceria supermercados e padarias da cidade, além do Presídio Estadual com a doação de verduras. Segundo a idealizadora do projeto, a primeira Dama e secretária de Indústria e Comércio, Gabriela Butzge, o sopão do carinho tenta amenizar as dificuldades que o frio trás, além de levar muitas vezes alento e carinho às pessoas em situação