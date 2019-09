Municipalização da VRS-865 é debatida em Porto Alegre

A municipalização da VRS-865, que compreende cerca de três quilômetros que estão em território de Picada Café, é uma demanda de muitos anos de moradores ao longo da via. As exigências da legislação estadual quanto à área de domínio têm impactado em novas construções ao longo da rodovia. Para o prefeito Daniel Rückert, a estrada, que liga Picada Café a Presidente Lucena e Ivoti, será municipalizada mesmo que o governo do Estado não faça as benfeitorias que ela necessita. A ideia ganha força a partir da falta de recursos do Executivo estadual para realizar obras no local.

"Se eu tivesse R$ 2 milhões disponíveis faria imediatamente a recapagem da rodovia e repassaria aos municípios ela totalmente em dia. Mas, todos são sabedores da crise financeira que está vivendo nosso estado", disse o prefeito, Daniel Rückert. "Não podemos mais esperar. Vamos seguir com esse processo de municipalização para que os moradores possam regularizar suas áreas", destaca. Para que haja um repasse definitivo da vida para o município é preciso a aprovação da Assembleia Legislativa. O projeto já tramita no Legislativo Estadual. Com a aprovação, a estrada passaria a ser gerida pelos municípios.

Os prefeitos das cidades cuja a VRS-865 é contemplada estiveram reunidos com o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, em Porto Alegre. Os prefeitos demonstraram, inclusive com fotos, suas preocupações com a degeneração da rodovia, especialmente de rachaduras e buracos que estão aumentando. Juvir, no entanto, pediu que sua equipe técnica fizesse uma avaliação do piso e se colocou à disposição para parcerias com os municípios para ações de reparo menores. A recapagem, que seria o ideal, está descartada por hora.