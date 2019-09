Evento traz especialistas para debater gestão no agronegócio

O Circuito de Gestão e Inovação no Agronegócio, promovido pelo Instituto de Educação no Agronegócio (I-UMA) em parceria com lideranças empresariais, fará a sua sexta etapa em Bagé abordando temas importantes para a produção agropecuária da região com especialistas no agronegócio. No dia 24 de setembro, das 14h às 16h, o auditório da Embrapa Pecuária Sul em Bagé será palco de pautas relevantes para o agronegócio. Entre os assuntos que serão abordados no evento está o novo papel da pecuária; cenário do mercado agro; e o debate sobre gestão da propriedade rural. A ideia é reunir formadores de opinião, especialistas, agroempresários, lideranças políticas, cooperativas e entidades setoriais que buscam fomentar o conhecimento aplicado à gestão e à inovação em segmentos estratégicos do agronegócio para a região. A entrada é gratuita.