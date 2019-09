Ação irá liberar policiais de funções administrativas

A prefeitura de Passo Fundo colocará à disposição da Polícia Civil estagiários para atuarem na área administrativa em delegacias de polícia do município, podendo assim liberar policiais para atividades como operações, investigações e ações de repressão ao crime. O protocolo de intenções foi assinado pelo prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo.

"Vamos juntar forças com o governo do Estado para proporcionar a nossa população mais segurança com a presença dos policiais que faziam o serviço administrativo e passarão a atuar em operações e investigações", disse o prefeito. Os estagiários desenvolverão suas atividades, no horário e carga horária a ser cumprida de no mínimo 20 horas semanais e, no máximo 30 horas semanais. A seleção e a coordenação do estagiário será feita pela Polícia Civil, e o custeio pago pelo Executivo.