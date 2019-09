ONG promove curso para formar 'doutores-palhaços'

Incentivar a formação de grupos de voluntários que usam a linguagem do palhaço como intervenção em ambiente hospitalar ou de assistência social. Esse é o objetivo do projeto "Posso Entrar?" da ONG Doutorzinhos que, desde 2006, prova que a terapia do riso, através da arte do palhaço - com qualidade estética nas apresentações e muita responsabilidade. Com carga horária de 62 horas, os cursos abordarão temas como desinibição, técnicas teatrais, improviso e jogo de palhaço. "A intervenção do palhaço, se bem feita, faz muita diferença. Leva amor e alegria a um dos lugares mais improváveis disso acontecer", explica Mauricio Bagarollo, fundador da ONG Doutorzinhos, que hoje conta com 72 'doutores-palhaços', em 13 hospitais de Porto Alegre. Em Santa Cruz acontece de 5 de outubro a 15 de dezembro de 2019 e o grupo beneficiado é o "Risoterapeutas". As inscrições, que são gratuitas, vão até 25 de setembro