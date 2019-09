Município terá mais 11 câmeras para monitoramento

A prefeitura de Cachoeirinha vai ampliar o cercamento eletrônico com a destinação de 11 novas câmeras de videomonitoramento no município. Em evento realizado no Palácio Piratini, foi formalizado o início do processo da implantação da tecnologia em 36 municípios. A compra se deu através da destinação de R$ 18 milhões em emendas da bancada gaúcha no Congresso. Os equipamentos que virão para Cachoeirinha custaram R$ 488.652,23.

O vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, comemorou a iniciativa dos parlamentares gaúchos. "Esta é uma importante ferramenta tecnológica que vem para auxiliar na redução do furto e roubo de veículos e não posso deixar de exaltar essa conquista que veio através da união da bancada gaúcha em prol da Segurança no RS", ressalta.

Apenas na Avenida Flores da Cunha, principal via que cruza a cidade, circulam 50 mil carros por dia. Um dos primeiros municípios a integrar o Sistema de Segurança Integrada com os Municípios, gerido pela segurança pública estadual, a cidade conta com a fiscalização por câmera desde o ano passado. Se considerar os dados comparativos dos cinco primeiros meses de 2017 a 2019, a queda no roubo de veículos chega a 55%. "Também estamos entre os pioneiros na utilização dos radares eletrônicos para segurança pública e não somente fiscalização de trânsito", destaca o prefeito Miki Breier.

O cercamento eletrônico, além de coibir a criminalidade, auxilia na recuperação de veículos em situação irregular. No primeiro semestre de 2019, foram 62 carros em situação de furto ou roubo identificados pelas câmeras que fazem a leitura das placas. Deste total, 51 veículos foram recuperados, o que representa taxa de 82% de eficiência com o suporte da tecnologia.