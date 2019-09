Cidade terá unidade regional para controlar epidemias

A cidade de São Borja deve ser confirmada pelo Ministério da Saúde para receber uma unidade regional de prevenção, orientações e de controle em relação a epidemias, endemias e surtos epidemiológicos. O secretário municipal da Saúde, José Luiz Rodrigues Machado, ressalta que devido à localização estratégica de fronteira, as ações locais também terão abrangência a países vizinhos, principalmente a Argentina. Já está definido que o novo serviço funcionará no segundo andar do antigo Hospital São Francisco e até o final do ano já deverá ter montada a sua estrutura operacional.

Uma das finalidades é a ação em caráter preventivo de casos, por exemplo, de uma epidemia de dengue, chikungunya, sarampo ou febre do Nilo, patologia que chega ao Brasil pelo Centro-Oeste. A enfermeira Lucile Fêlix e a veterinária Janaína Pereira Leivas, que fazem parte da equipe de saúde do município estão sendo treinadas para que sejam multiplicadoras de orientações. As duas técnicas repassarão informações e farão treinamentos junto às equipes das demais unidades de saúde. No caso de algum evento epidemiológico em cidades da região, a coordenação local também dará acompanhamento e orientações.

O secretário José Luiz Machado ressalta que, com mais está conquista, São Borja está consolidando sua posição como polo regional de serviços. O secretário lembra como exemplos, nesse sentido, os serviços do Laboratório de Fronteira, já algum tempo, e mais recentemente do Centro Especializado em Reabilitação (CER). Machado lembra ainda a permanente parceria com a localidade de Santo Tomé em relação ao controle ao Aedes aegypti.