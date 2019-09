Horto municipal fornece alimentos para a merenda

Os dois primeiros anos de vida so decisivos para o crescimento e desenvolvimento da criana, para a formao de hbitos e para sua sade durante toda a vida. Segundo a nutricionista Bianca Coletti Schauren, responsvel pela alimentao escolar dos alunos das escolas da rede municipal de Fazenda Vilanova, a alimentao oferecida s crianas no ambiente escolar tem como objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formao de hbitos alimentares saudveis dos alunos.

Para que isso seja possvel, a prefeitura tambm investe na produo de alimentos em seu horto, localizado na localidade de Colnia Cardoso. No local realizado o plantio de hortalias, frutas e verduras, todos sem agrotxicos. Os alimentos so colhidos e enviados para as cozinheiras das escolas que com auxlio da profissional se transformam em alimentos saudveis para as crianas das creches e estudantes das sries iniciais e finais.

Por meio de aes de educao alimentar e nutricionais e da oferta de refeies que cubram as suas necessidades nutricionais, a elaborao dos cardpios na cozinha das escolas do municpio realizada pela nutricionista, profissional responsvel pela adequao da oferta de alimentos e nutrientes adequada a cada fase da vida das crianas. Para compra dos gneros alimentcios, preparo das refeies e distribuio trabalham profissionais treinados e capacitados a realizar estas atividades com qualidade e segurana. Segundo Bianca, a alimentao adequada e saudvel prioridade para contribuir com a sade das crianas do municpio.