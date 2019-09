CAXIAS DO SUL Notícia da edição impressa de 17/09/2019. Alterada em 23/09 às 03h00min Edição do Caxias em Cena atrai mais de 2,3 mil espectadores aos espetáculos

O Caxias em Cena chegou a sua 21ª edição oferecendo para a comunidade mais de 22 atividades culturais, entre elas, 16 espetáculos com entradas gratuitas e/ou a preços acessíveis e seis oficinas gratuitas. Cerca de 2,3 mil pessoas participaram das atividades durante os 10 dias de programação. As atrações foram oferecidas em diversos pontos da cidade, com espetáculos premiados e estéticas artísticas diferenciadas, que abordaram temas que permeiam a atualidade.

No domingo aconteceu a última apresentação do festival de artes cênicas que movimentou Caxias do Sul. A Cia do Abração apresentou o espetáculo "Kartas de Uma Boneca Viajante", no Teatro Municipal Pedro Parenti. A peça narra o encontro de um desiludido escritor com uma criança que perdeu sua boneca. Para alegrá-la, inventa uma história dizendo que a boneca não havia se perdido, mas que estava apenas viajando. Resolve, então, criar cartas imaginárias escritas pela boneca e endereçadas à menina.

A atriz que dá vida a boneca, Ana Sercunvius, conta entusiasmada como a peça surgiu. "O espetáculo estreou em 2015, em Curitiba. Desde então, fizemos diversas apresentações. Em todas as peças do Abração, a gente procura atingir crianças de diversas idades, independentemente do corpo que ela habita, pois nossa intenção é despertar a criança interior de cada um. É o ser criança e não de fato apenas a sua faixa etária", explicou.

O enredo despertou a curiosidade de pais e filhos. "Eu faço aula de teatro e a minha professora indicou essa peça, então, decidi convidar as minhas amigas. A gente adorou a história", disse Cecília Pandolfi, que acompanhou alguns espetáculos.