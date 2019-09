Ação coordenada inicia avaliação da qualidade das águas

A equipe da Secretaria de Meio Ambiente E do Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar iniciaram os estudos para monitoramento da qualidade das águas do Sistema Salto, Blang e da Divisa. As ações realizadas no dia fazem parte das estratégias definidas pela Secretaria para avaliação da presença de poluentes e pesticidas na água captada para abastecimento no município de Canela e que são fornecidas também para Gramado.

A equipe percorreu aproximadamente 17 quilômetros pelo interior do Sistema Salto, realizando a coleta de quatro amostras para avaliação de parâmetros analítico e da presença de pesticidas. Foram recolhidas amostras de sedimento e água, além de organismos indicadores da qualidade do ambiente que serão remetidas para avaliação em laboratório credenciado. Os resultados serão apresentados para a Promotoria Regional de Defesa do Meio Ambiente e Comitê Caí.

Segundo o secretário de Meio Ambiente de Canela, o biólogo Dr. Jackson Müller as atividades foram importantes para mapeamento e identificação de pontos críticos para avaliação da poluição por agrotóxicos, além da avaliação das condições ambientais do Salto, uma vez que a água utilizada no abastecimento de Canela é proveniente do sistema. A equipe de técnicos, policiais militares e agentes públicos deve realizar as avaliações no Sistema Blang e Divisa nos próximos dias. Müller também agradeceu o apoio e colaboração de outros secretários pelo apoio no fornecimento dos equipamentos, bem como os integrantes que também participaram da atividade. O prefeito Constantino Orsolin participou do encontro e da avaliação dos resultados da primeira campanha de coletas realizado pela equipe envolvida.