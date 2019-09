Congresso abre espaço para agricultura familiar

Agricultores familiares assistidos pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e integrantes de cooperativas da região de Soledade estarão comercializando seus produtos durante a 13ª Reunião Técnica Estadual sobre Plantas Bioativas e o 1º Congresso Sul-Brasileiro de Plantas Bioativas, que serão realizados a partir desta terça-feira, na Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), em Santa Cruz do Sul. Serão quatro cooperativas da região que estarão comercializando produtos como salame, mel, cucas, bolos, pães, geleias, doces, sucos, hortaliças, produtos derivados de cana de açúcar, erva mate orgânica, entre outros.

A extensionista Rural Social da Emater de Santa Cruz do Sul, Cinara Kanitz ressalta a visibilidade que a agricultura familiar terá durante o evento. "É um momento excelente para as pessoas de todo o Brasil, que participam deste evento, poderem provar e conhecer os produtos das agroindústrias familiares da região. O espaço também irá permitir potencializar as vendas dos agricultores para o público local e de destacar a qualidade dos alimentos da agricultura familiar em um evento que tem a promoção da saúde e a valorização da produção como principal foco", pondera.

Interessados em participar do evento podem realizar as inscrições por meio do site da universidade, no valor de R$ 50,00. Na inscrição estão inclusos o certificado de participação no evento e materiais de apoio para os três dias. A 13ª Reunião Técnica Estadual sobre Plantas Bioativas e o 1º Congresso Sul Brasileiro de Plantas Bioativas são promovidos pela Emater, secretarias estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) e de Saúde, Unisc e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.