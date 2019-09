Secretário apresenta ações para diminuir espera por consultas

O secretário municipal de Saúde Carlito Nicolait esteve na Câmara Municipal de Viamão para explanar o planejamento municipal para promover melhorias na área da saúde da cidade. Os vereadores expuseram as demandas da comunidade em relação à área da saúde, explanando as dificuldades de atendimento enfrentadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h, o tempo significativo de espera para atendimento/consultas e acesso a exames médicos, problemas na atenção básica nos postos de saúde e necessidade de ampliação do quadro efetivo de servidores na área da saúde por meio de concurso público.

"Buscamos garantir que todos os recursos da pasta da saúde sejam transformados em melhorias dos serviços ofertados. A estrutura está sendo revista para que sejam feitas as adequações necessárias. Vivemos uma situação difícil, mas pretendemos abrir seis unidades com horário estendido, das 17 às 21h. Além disso, queremos retomar os mutirões de consultas nos postos de saúde nos sábados", expôs Nicolait.

De acordo com o secretário, há 8,5 mil consultas em espera. "Queremos reduzir progressivamente o tempo de espera para o acesso a consultas, com uma média de espera de menos de 20 ou 30 dias. Nosso objetivo é garantir o acesso ao médico, para que a população tenha um encaminhamento à sua demanda". Além disso, Carlito Nicolait destaca que o município também necessita de melhorias em relação a diagnósticos e terapias. "Atualmente, temos cerca de 7500 exames de ecografia represados. Queremos zerar esses exames em espera em um período de seis a oito meses, aproximadamente", diz Nicolait. O secretário de saúde afirma que eletrocardiograma será oferecido no Centro de Especialidades e que o exame de raio-X deve ser disponibilizado em breve, uma demanda frequente da comunidade.