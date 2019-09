Microempresários da cidade terão nova linha de crédito

A partir desta segunda-feira, os microempreendedores de Sapucaia do Sul, formais ou informais, poderão solicitar crédito a juros mais baixos. A prefeitura, por meio das secretarias municipais de Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento e do Trabalho, Cidadania e Economia Solidária, reativou sua parceria com a Portosol. O prefeito Luis Rogério Link recebeu os agentes de crédito da instituição, Enéas Marques e Graziela Gaier, para formalizar o retorno da parceria na sexta-feira.

"Sem dúvida esta é uma ótima notícia para os microempreendedores da nossa cidade, que poderão solicitar crédito a juros mais baixos, e com isso investir na ampliação do seu negócio", disse o prefeito. Também participaram da reunião o secretário de Indústria e Comércio, Mário Cardoso; e o diretor de Economia Solidária, José Medina.

O atendimento ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, na sede da secretaria do Trabalho e das 13h às 17h na Sala do Empreendedor (junto à prefeitura). Podem solicitar o crédito proprietários de micro ou pequena empresa, formais ou informais, ou empreendedores que trabalham por conta própria. É preciso comprovar, pelo menos, seis meses de atividade; não ter restrições cadastrais e apresentar um avalista com renda compatível ao crédito solicitado. O valor que será disponibilizado para cada empreendedor pode ser de até R$ 15 mil, parcelados em até 24 vezes. O crédito solicitado deve ser utilizado somente no negócio, para compra de matéria prima, mercadorias e equipamentos e para reformas.