Nova unidade de segurança deve ser criada no município

A criação de uma Força Tática no 40º Batalhão de Polícia Militar de Estrela foi pauta do encontro do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), coordenado pelo secretário do Planejamento e Desenvolvimento Econômico Paulo Finck. A importância da unidade no combate à criminalidade foi reconhecida pelos presentes, mas há necessidade de garantir o efetivo - questão que já está sendo trabalhada - e equipamentos para que possa entrar em operação. Para tanto, será iniciada uma mobilização junto à comunidade para buscar os recursos necessários à aquisição de veículo e equipamentos.

Uma das formas pela qual é possível colaborar é por meio de doações ao Instituto Cultural Ipê Amarelo Vale do Taquari. O presidente André Kieling e o diretor de operações Sandro Bremm falaram sobre a proposta do instituto, que tem também caráter educacional e visa aproximar os órgãos de segurança da sociedade, com a participação direta de pessoas físicas ou jurídicas que queiram colaborar no aparelhamento dos órgãos de segurança. Conforme Kieling, a entidade já arrecadou R$ 440 mil, investidos na implantação da Força Tática em Lajeado. O Ipê Amarelo, ressalta ele, possui um departamento técnico que avalia as necessidades para a melhor efetividade na aplicação das verbas arrecadadas.

Representantes da sociedade e dos órgãos de segurança que atuam no município apresentaram informações sobre as ações na área de segurança pública em Lajeado, como os índices de ocorrências, entre outras. Na Nesta segunda-feira, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, haverá um novo encontro para tratar da mobilização para que o município de Estrela possa garantir a implantação da Força Tática.