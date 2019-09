Município ampliará cobertura de saúde com mais três equipes

O Ministério da Saúde anunciou, através de portaria publicada no Diário Oficial na semana passada, o credenciamento de mais três equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) em Esteio, aumentando a cobertura da ESF no município de 53% para 65%. Com a medida, Esteio receberá mais R$ 21 mil mensais para manutenção do programa e ampliará o número de profissionais atuando na Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Juan Pio Germano. A unidade já contava com equipes de Saúde da Família mas, com o credenciamento, serão contratados, em no máximo 90 dias, mais três médicos 40h, um enfermeiro 40h, um técnico de enfermagem 40h e cinco agentes comunitários de saúde. Atualmente a equipe é formada por médicos clínico, pediatra e ginecologista, duas enfermeiras, duas técnicas de enfermagem, sete agentes de saúde, um auxiliar administrativo e um estagiário.