Novos professores serão incorporados em quatro escolas

A sexta-feira foi de posse de novos professores da rede municipal de ensino, que irão lecionar em quatro escolas de ensino fundamental. Os professores iniciarão os trabalhos nesta segunda-feira, nas escolas da São Luiz Gonzaga, Senador Pasqualini, Escola do Hoje e do Jardim América.

Para o prefeito Luciano Azevedo, a chegada de novos professores qualifica ainda mais a rede municipal e representa importante investimento na educação. "É a continuidade do nosso esforço para entregar serviços de qualidade à população, colocando novos profissionais nas mais diversas áreas de atuação da prefeitura. Na educação não é diferente, são mais professores para atender as necessidades do quadro das nossas escolas. Desejamos sucesso às professoras que passam a integrar a rede municipal de ensino", afirmou.

Foram empossadas as professoras de séries iniciais do Ensino Fundamental, Matemática e Educação Física, Rúbia Estela de Barros das Chagas Gregoski, Michele Wessolowiski Isaias, Monalise Soldá e Paula Isabel Ludwig, que encara esse novo desafio como uma forma de contribuir com a educação e os cuidados aos alunos da rede municipal. "Estou feliz e com muita vontade de passar conhecimentos aos meus alunos, com motivação e segurança para que saiam das escolas prontos para o futuro", disse Paula.

Participaram ainda da posse dos professores o secretário de Educação, Edemilson Brandão, a secretária-adjunta de Educação, Jeanete Basso, e a secretária-adjunta de Administração, Eliana de Zorzi. Na atual administração, já foram entregues 16 novas escolas em diferentes regiões da cidade e chamados cerca de 400 professores.