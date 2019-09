Feira Internacional do Vinho quer movimentar R$ 10 mi em vendas

Com programao at sexta-feira, 230 compradores do Brasil e do exterioresto na 2 edio da Wine South America - Feira Internacional do Vinho, em Bento Gonalves, na Serra Gacha. Supermercadistas, varejistas, importadores, representantes de lojas de vinhos e restaurantes participaro do Projeto Comprador, viabilizado por meio de parceria da Milanez & Milaneze/Veronafiere - empresa promotora do evento -, com entidades do setor e o governo estadual. A expectativa ampliar o volume de negcios prospectados em setembro de 2018, quandoforam comercializadosR$ 6 milhes em vinhos, espumantes e sucos.Para esse ano, a ideia movimentar um volume de R$ 10 milhes.

Esto confirmados 203 representantes do trade de todos os estados brasileiros. Alm dos profissionais nacionais, os projetos Wines of Brasil e 100% Grape Juice of Brazil traro 27 compradores de 13 pases como Blgica, Chile, China, Colmbia, Estados Unidos, Irlanda, Paraguai, Polnia, Reino Unido e Rssia. De acordo com o secretrio da Agricultura do Rio Grande do Sul, Covatti Filho, a realizao da feira fortalece ainda mais o setor e a imagem do Estado e do pas como um grande produtor da cadeia vitivincola. "A abertura de novos mercados por meio de rodadas de negcios e a conquista de clientes certamente so pontos de grande interesse para nossas empresas.A Wine South America permitir a evoluo do setor por meio de masterclasses, conferncias, debates sobre o mercado e apresentao de pesquisas e tendncias de consumo", acredita.

O gerente de promoo dos projetos Wines of Brasil e do 100% Grape Juice of Brazil, Diego Bertolini, afirma queo evento chega ao segundo ano como uma das principais feiras setoriais na Amrica Latina. "A exportao de vinhos brasileiros passa pela experincia e pelo conhecimento dos nossos rtulos e da cultura que envolve a elaborao dos nossos vinhos. Somente no primeiro semestre deste ano, tivemos um aumento de mais de 60% na venda para o exterior e acreditamos que oprojeto vai contribuir para um incremento ainda maior nos embarques de produtos at o final do ano", argumenta.