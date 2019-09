Chuva agrava situação de entupimento em redes de esgoto

Com a ocorrência das chuvas na semana passada, o Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) intensificou o atendimento aos desentupimentos em redes de esgoto. O acumulado de precipitação em setembro já está em 90 milímetros, enquanto a média histórica do mês é de 173 milímetros. Grande parte dos entupimentos ocorre pelo depósito de materiais inadequados em privadas e pias, como papel higiênico e óleo de cozinha, além da colocação de lixo nas bocas de lobo. Outro motivo é quando as residências conectam a caixa de gordura na rede de esgoto. Por fim, a tubulação de esgoto antiga da cidade, feita de fibrocimento, também provoca obstruções constantes nas ruas. Os entupimentos de esgoto devem ser comunicados à Central de Serviços do Daeb. Depois de recebida a reclamação, as equipes vão ao local verificar o problema. Se o serviço conseguir ser feito apenas com o uso de varetas, o trabalho é executado na hora.