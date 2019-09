Município investirá R$ 2,3 milhões em três obras de requalificação

Trecho no Centro, entre as ruas Marechal Deodoro e Dom Pedro II, receberá melhorias no canteiro /IGOR SOBRAL/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Com o investimento de mais de R$ 2,3 milhões, o município de Pelotas inicia a execução do projeto de requalificação do Largo de Portugal, da rua Dom Pedro II com a Marechal Deodoro e da avenida Saldanha Marinho. Os recursos que serão utilizados na transformação das vias são de origem federal e contrapartida municipal. O contrato com a construtora vencedora da licitação foi assinado pela prefeita Paula Mascarenhas há 15 dias.

As obras começaram pelo Largo de Portugal - ponto histórico, tradicional e referência turística de Pelotas. A antiga rede de drenagem pluvial será substituída por nova tubulação. Escavações estão em andamento. A secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) é responsável por gerenciar e fiscalizar a execução do projeto de requalificação e revitalização da área.

O Largo de Portugal, além do novo sistema de drenagem, receberá elevação do piso localizado em frente da Estação Ferroviária, a restauração do piso em pedra portuguesa do canteiro central e a revitalização do canteiro do encontro com a rua Dom Pedro II, com adequações do pavimento em concreto e reparos no de material português.

Alargamento de passeios, colocação de piso tátil, sistema de acessibilidade, paisagismo, mobiliário urbano (bancos e lixeiras), bicicletários, sinalização viária e luminárias também estão incluídos no projeto que beneficia o Largo de Portugal. As futuras intervenções serão na Dom Pedro II e, por último, na Saldanha Marinho.

Já rua Dom Pedro II, entre a Professor Araújo e Almirante Barroso, será beneficiada com construção e alargamento de passeio público em alguns trechos. A drenagem pluvial existente também terá o sistema readequado. Não faltarão opções de acessibilidade e piso tátil aos que precisam destes recursos para deslocamento. Para a Dom Pedro, ainda estão reservados novo mobiliário urbano, com lixeiras-padrão e abrigos de ônibus, sinalização viária e semafórica.

A avenida Saldanha Marinho, entre as ruas Lobo da Costa e Dom Pedro II, ganhará espaços atrativos, com alternativas de uso pela comunidade. Academia ao ar livre e playground são os equipamentos urbanos que fazem parte do projeto de revitalização da via, além de caminhos pavimentados nos canteiros centrais e paisagismo. As esquinas terão os passeios alargados e as calçadas oferecerão piso tátil e acessibilidade a usuários.