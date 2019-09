Prefeito anuncia R$ 10 milhões em investimentos na cidade

Menos de dois meses depois de apresentar um pacote de investimentos de R$ 16 milhões, o prefeito de Garibaldi, Antonio Cettolin, anunciou mais R$ 10 milhões em ações a serem executadas a partir dos próximos dias. Na área da educação, a novidade ficou por conta das mochilas e kit de material escolar que serão entregues aos mais de 2.200 alunos da rede municipal para o próximo ano letivo. Também foram elencados investimentos nas áreas da saúde, segurança, turismo, esportes, agricultura e pecuária, e anunciadas 21 pavimentações de ruas do município. "Em época de Fenachamp, que conta com a união de esforços de toda a comunidade para sua realização, é uma satisfação ter todas as áreas do município recebendo investimentos", avalia Cettolin. Deste total anunciado, cerca de R$ 8,8 milhões são de valores próprios, e o restante virá do governo federal, através de emendas.