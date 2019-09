Câmara aprova repasse de verba para órgãos de segurança

Em sessão ordinária na Câmara, os vereadores de Parobé apreciaram projetos de lei e aprovaram por unanimidade. Entre os projetos em pauta, os parlamentares analisaram a proposta que autoriza um convênio entre a prefeitura e o Conselho Pró-Segurança Pública do município. Segundo o texto, será repassada mensalmente uma cota de subvenção que deverá ser utilizado na manutenção de aparelhos de informática, pagamento de salários e bolsa-auxílio para estagiários, locação, água, energia elétrica, telefone, entre outros.

A conservação das viaturas do Estado que estão a serviço da Brigada Militar e Policia Civil também deverá ser custeada a partir deste convênio aprovado pelos vereadores. O valor mensal do convênio é de R$ 3.800,00, divididos em R$ 1.400,00 para a BM, R$ 1.400,00 para a Policia Civil, e R$ 1.400,00 para a instituição pró-segurança. "O projeto vem ao encontro do que a comunidade nos cobra, que são investimentos na área da segurança pública. Mas peço que além deste projeto, também seja enviado para a votação um auxílio ao Corpo de Bombeiros Voluntários", destacou o vereador, Eneas Rodrigues, sobre a aprovação do projeto.

A pedido da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, presidida pelo vereador Gilberto Gomes, uma emenda modificativa ao projeto também foi aprovada por unanimidade. "O texto original trazia uma retroatividade, mas nós da comissão entendemos que os pagamentos passam a valer a partir de agora", explicou.

Outro projeto aprovado por unanimidade, permite que o Executivo auxilie a realização da 5ª edição do Trilhão Farroupilha, evento que reúne centenas de pessoas nas localidades do interior. De acordo com o texto, serão realizar serviços de máquinas para a colocação de saibro, roçadas e instalação da parte elétrica do evento, que é promovido pela Associação de Motociclistas Amigos da Trilha.