Prefeitura recebe verba federal para obras na Estrada Itapuí

O governo federal depositou R$ 616,7 mil nos cofres da prefeitura de Nova Santa Rita. A verba garantirá a retomada das obras de asfaltamento da Estrada Itapuí, no Bairro Caju, região rural do município. As obras, iniciadas em julho do último ano, contemplam o asfaltamento de três quilômetros da via. Devem ser beneficiadas, de forma direta, 500 famílias. "Esta estrada é importante para o escoamento da produção da agricultura familiar e das agroindústrias. Investir em infraestrutura é investir em desenvolvimento", enalteceu Marcio Biolchi, que articulou a liberação em Brasília.