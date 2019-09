Projeto realizado em escolas leva universo da literatura para entidades assistenciais

Cidadania e solidariedade caminham juntas na Escola Municipal So Roque, em Bento Gonalves. Professores e alunos da instituio esto engajados em um projeto que transporta o apreo pelos livros para alm dos muros da escola. A iniciativa "Voos literrios: encanto e conhecimento" estimula os estudantes a tornarem frequente o hbito da leitura e ainda compartilh-lo com a comunidade, levando a magia do mundo literrio a instituies assistenciais do municpio. A ao integra o projeto 'Tribos nas Trilhas da Cidadania', encabeado pela ONG Parceiros Voluntrios, do qual a escola participa desde 2017.

Periodicamente, os alunos visitam essas instituies e partilham seus livros prediletos ou os prprios textos com quem est disposto a ouvi-los. Toda a comunidade escolar participa das atividades - no total, so 260 envolvidos, do 1 ao 9 ano do ensino fundamental. "O projeto nasceu da necessidade de melhorar a interpretao e enriquecer o vocabulrio das crianas, alm de mostrar que a leitura pode ser compartilhada com outras pessoas, um momento de encontro com o outro", relata a diretora da instituio, Andreza Ana Peruzzo.

A ao mais recente proposta pelo grupo de voluntrios ocorreu no incio deste ms, quando o nono ano da escola visitou o Lar do Ancio para um 'ch literrio' com idosos residentes na casa. Atualmente, o Lar atende a 50 idosos com idades que variam de 60 a 96 anos. "A ao nessa entidade tem grande importncia, pois muitas das vovs e vovs no leem mais. Alm de todos os benefcios pedaggicos promovidos pelo ato de ler, a compreenso de que a leitura encanta, aproxima e contribui para a formao do cidado leitor o principal ganho do projeto", relata a diretora da escola, Andreza Ana Peruzzo.

A Parceiros Voluntrios atua em uma campanha permanente para incentivar o trabalho voluntrio e inspirar novas parcerias nas cidades onde atua. Os interessados em participar podem escolher aes que estiverem relacionadas s suas habilidades e que, ao mesmo tempo, proporcionam bem-estar comunitrio.