Consulta Popular garante R$ 57 mil para fomentar turismo

A mobilização da Consulta Popular vai garantir R$ 57.142,85 para Ivoti na área de turismo no Orçamento Estadual de 2020. Esse é o mesmo valor destinado aos outros 12 municípios integrados ao Conselho de Desenvolvimento do Vale do Sinos (Consinos). Segundo a secretária de Desenvolvimento, Denise Rodrigues da Silva, a participação diminuiu em todas as cidades. "Muito em função de que foram retiradas demandas da saúde, educação e segurança, pois o governo entende que as áreas já são contempladas no orçamento", explica. Em Ivoti, foram 476 votos, inferior aos anos anteriores, mas superior ao de cidades da reg. "Neste ano, independente dos votos, todos ganharam o mesmo valor", completa Denise