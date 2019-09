Instalação de ranchos para Acampamento Farroupilha devem ser finalizados hoje

O Acampamento Farroupilha, que integra a 1ª Semana Farroupilha de Lajeado, está recebendo os últimos preparativos para programação que inicia nesta sexta-feira, com a chegada da Chama Crioula no Parque Professor Theobaldo Dick. O evento é uma realização da prefeitura de Lajeado, em parceria com a Associação Municipal da Tradição Gaúcha, e se estenderá até o dia 20 de setembro no Parque dos Dick, com mais dois dias de programação, até 22 de setembro, no Parque de Eventos. A 1ª Semana Farroupilha de Lajeado terá ao todo 18 ranchos montados no parque e contará com diversas atrações como shows, apresentações artísticas, atividades culturais, gastronomia, mateada, oficinas com escolas e desfile de cavalarianos com a tradicional cavalgada do 20 de setembro. As estruturas de madeira dos ranchos serão finalizadas nesta quinta, assim como o pórtico de entrada. Além disso, está sendo montada estrutura do palco e área coberta para acomodar o público, local que receberá grande parte das atrações.