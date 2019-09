Famílias poderão adquirir terrenos com valor inferior ao de mercado

A prefeitura de Tio Hugo iniciou, na segunda-feira, as inscrições para cidadãos que desejam adquirir terrenos no Núcleo Habitacional Sippel. A área, que é de propriedade do município, conta com 20 lotes de terrenos que variam de 320 a 393 metros quadrados. Os valores estabelecidos pelos imóveis estão significativamente abaixo do mercado, uma vez que serão destinados para famílias de baixa renda que se enquadram nos critérios estabelecidos em edital e no programa Minha Casa Minha Vida.

As inscrições serão realizadas no departamento de Habitação, em horário de expediente (segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h) até o dia 19 de setembro. É importante ressaltar que o interessado, deverá estar munido de documentação pessoal, comprovante de residência e de renda e se enquadrar nos requisitos estabelecidos pelo edital. O valor dos lotes varia, partindo de R$ 11.337,60 á R$ 12.929,82, sendo o lote de número 16 o de maior valor, avaliado em R$ 13.928,24.

O prefeito Gilso Paz explica que esta iniciativa é um projeto social de habitação, destinado as famílias de baixa renda do município. A compra do terreno será financiada pelo cidadão, através do Minha Casa Minha Vida, desta forma, o inscrito terá que passar por um processo de seleção e se enquadrar nos critérios estabelecidos pela Caixa Econômica Federal. "As famílias selecionadas poderão adquirir o terreno e dar o pontapé inicial para a construção da sua tão sonhada casa própria. Nós criamos este projeto social de habitação para auxiliar os cidadãos de baixa renda a melhorarem a sua qualidade de vida, garantindo uma moradia digna", enfatizou Gilso.

Também está estabelecido que o montante recebido através da venda dos terrenos será investido na infraestrutura do Núcleo Habitacional Sippel, com a pavimentação de ruas e demais serviços. "As famílias instaladas no local contarão com boa infraestrutura urbana, uma vez que iremos reverter o recurso adquirido na venda dos lotes, em investimentos estruturais no núcleo habitacional", salientou.